Koronawirus. Policjanci z Rzeszowa wystawiają już pierwsze mandaty za nieprzestrzeganie kwarantanny

W związku z naruszeniami policjanci podjęli 18 interwencji. Kilkanaście osób zostało pouczonych, w innych przypadkach policjanci informowali i przypominali o obowiązujących ograniczeniach. W większości przypadków osoby stosowały się do pouczeń.

W południe policjanci z komisariatu w Śródmieściu, legitymowali osoby, które zgromadziły się przy ul. Bohaterów. Zostały one pouczone i zastosowały się do zakazu gromadzenia się. W tej grupie, znajdował się jednak 39-latek, który mimo obecności policjantów, pił piwo. Mężczyzna został ukarany mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

W Przewrotne, interwencja wobec grupy osób zakończyła się przewiezieniem jednego z mężczyzn, do izby wytrzeźwień.

Pod kontrolą także sklepy i autobusy

Funkcjonariusze sprawdzają także okolice sklepów. Nowe zasady obowiązujące podczas robienia zakupów, przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych. W ocenie policjantów osoby oczekujące na wejście do sklepów, stosują się do ograniczeń, a co ważne zachowują bezpieczne odległości pomiędzy sobą. Policjanci ruchu drogowego sprawdzają przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczenia liczby pasażerów w transporcie osób. W niemal 400 przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzili uchybień.