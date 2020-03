Koronawirus Podkarpacie. Kulturalne propozycje dla młodzieży od Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

- Młodzi nie chcą czuć, że coś im umyka, że jakieś możliwości zostały im odebrane. Dlatego mówimy im - próbujecie swoich sił, rozwijajcie swoje talenty, nawet w dziedzinach, których być może do tej pory jeszcze nie odkryliście dla siebie

W programie znalazło się 6 różnych ofert dla młodych i najmłodszych mieszkańców Podkarpacia. Będą oni mogli spróbować swoich sił jako radiowcy, próbując tworzyć radiowe słuchowisko w domu, swe talenty teatralne i miłość do Melpomeny mogą odkryć w czasie warsztatów teatralnych oraz spektakli z repertuaru rzeszowskiego teatru. Ci, którzy lubią scenę będą mogli także spróbować swoich sił w konkursie recytatorskim, a dla miłośników kina w ofercie jest szansa spróbowania swych sił w filmowym rzemiośle.

– mówi o programie marszałek Władysław Ortyl.

Część propozycji finansowana będzie przez samorząd województwa podkarpackiego poprzez Wojewódzki Dom Kultury, w tym nagrody dla najlepszych w poszczególnych konkursach. Szczegółowe informacje będą na bieżąco udostępniane.

Realizowane przez Polskie Radio Rzeszów:

1. „Twórz radio w domu”.

Planowana akcja polegać będzie na przygotowaniu przez uczniów nagrań wierszy, piosenek i opowiadań, z możliwością kontaktu online z ekspertami (aktorzy, dziennikarze, muzycy, eksperci, udostępniony materiał do montażu itd.). Następnie ich twórczość będzie emitowana na antenie i stronie internetowej Radia. Finalne produkcje będzie można usłyszeć na antenie radiowej oraz na stronie www Radia Rzeszów.

2. „Stwórz słuchowisko w domu”

Kreatywna zabawa w twórców i aktorów pod nadzorem online dziennikarzy, muzyków, aktorów, z wykorzystaniem zasobów radiowych itp. Napisanie i nagranie krótkiego słuchowiska z konsultacjami online z ekspertami (aktorzy, dziennikarze, muzycy, eksperci, udostępniony materiał do montażu itd.), które następnie będzie wysłane do Radia Rzeszów. Finalne produkcje będzie można usłyszeć na antenie radiowej oraz na stronie www Polskiego Radia Rzeszów.