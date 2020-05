Koronawirus. Ile osób ma dziś potwierdzone zakażenia na Podkarpaciu? Tylko 23

Koniec obowiązku noszenia maseczek? Znamy szczegóły

Koniec maseczek? Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że dziś przekaże najnowsze informacje na temat obowiązku noszenia maseczek. Do mediów przeciekają jednak informacje, co do tego w jakich okolicznościach zakrywanie nosa i ust przestanie być obowiązkowe.