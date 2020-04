Koronawirus i moda na maseczkę. Jakie maseczki noszą rzeszowianie? Sprawdziliśmy [ZDJĘCIA]

Maseczka od tygodnia jest już naszym stałym elementem ubioru. Towarzyszy nam przy każdym wyjściu z domu: czy to do sklepu, czy do pracy. Jakie maseczki wybrali rzeszowianie? Podejrzeliśmy na Instagramie. Zobaczcie naszą galerię.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo