Koronawirus. Dziś na Podkarpaciu jedno zakażenie i 8 wyzdrowień

Od 17 maja więcej wiernych może uczestniczyć we mszach w kościołach

Od najbliższej niedzieli, 17 maja, we mszach świętych będzie mogło uczestniczyć o połowę więcej wiernych niż do tej pory. To wynik zmniejszenia restrykcji związanych z przebywaniem w miejscach sprawowania kultu religijnego.