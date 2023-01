Korki i stłuczki to codzienność mieszkańców osiedla Słocina

Wówczas to 24-letni mieszkaniec Rzeszowa, jadąc ulicą Słocińską w kierunku Malawy, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił dwie idące do szkoły siostry w wieku 7 i 10 lat, które zostały przewiezione do szpitala. Stało się to pomimo obecności na przejściu osoby sygnalizującej kierowcom konieczność zatrzymania się z uwagi na obecność przechodzących dzieci.