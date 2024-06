Koniec z gminami bez żłobków dzięki programowi „Aktywny Maluch”

Rekordowa suma 6,5 miliarda złotych zostanie przeznaczona na stworzenie 102 tysięcy nowych miejsc żłobkowych w ramach programu „Aktywny Maluch”. Inicjatywa ta ma na celu eliminację tzw. białych plam na mapie Polski, czyli miejsc, gdzie brakuje żłobków, klubów malucha czy dziennych opiekunów. Ogłoszenie to zbiegło się z poniedziałkową konferencją prasową w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny i polityki społecznej, przedstawiła szczegóły programu.

Inicjatywa na rzecz rodziców i dzieci

Podczas konferencji prasowej w Rzeszowie, Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny i polityki społecznej, podkreśliła znaczenie programu „Aktywny Maluch” dla rozwoju opieki wczesnodziecięcej. Program ten ma na celu nie tylko stworzenie nowych miejsc żłobkowych, ale również wsparcie rodziców w powrocie do pracy. Jestem dziś w Rzeszowie, by razem z panią Teresą Kubas-Hul, wojewodą podkarpacką i panią posłanką Joanną Frydrych podjąć się jakże ważnego tematu, czyli rozwoju opieki wczesnodziecięcej.

Wiceminister zwróciła uwagę na problem braku miejsc opieki wczesnodziecięcej w 42 procentach gmin w Polsce, co stawia rodziców w trudnej sytuacji, zmuszając ich do samodzielnego organizowania opieki nad dziećmi.

Rewolucyjne zmiany w programie

Aleksandra Gajewska zapowiedziała, że w ramach rewizji programu „Maluch+” na „Aktywnego Malucha 2022-2029” zainwestowane zostanie 6,5 miliarda złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie stworzenie 102 tysięcy nowych miejsc żłobkowych. Ponadto, wiceminister zaznaczyła znaczącą zmianę w finansowaniu miejsc żłobkowych, która ma na celu ułatwienie samorządom realizację projektów.

Naszym priorytetem jest, aby to zmienić – zapowiedziała. – W tym celu zmieniliśmy „Malucha+”, w „Aktywnego Malucha 2022-2029”. Po rewizji KPO przeznaczamy na ten program rekordowe 6,5 miliarda złotych, by stworzyć 102 tysiące nowych miejsc żłobkowych.

Program „Aktywny Rodzic” jako wsparcie wiceminister Gajewska przedstawiła również program „Aktywny Rodzic” jako flagową inicjatywę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program ten wprowadza trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi do lat 3, mające na celu wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. Jestem przekonana, że tak skonstruowany i przemyślany przez nas system najpierw tworzenia miejsc przez „Aktywnego Malucha” i utrzymania ich przez „Aktywnego Rodzica” da poczucie stabilizacji dla samorządowców, którzy będą chcieli tworzyć te miejsca, ale przede wszystkim stanowi ważną odpowiedź na potrzeby mieszkańców i mieszkanek.

Spotkanie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka, poinformowała o poniedziałkowym spotkaniu ze samorządowcami z całego Podkarpacia. Celem spotkania było przekazanie informacji dotyczących zmian w programie „Aktywny Maluch 2022-2029” oraz zachęcenie do składania wniosków o dofinansowanie.

Przekazujemy im istotne informacje w obszarze zarządzania kryzysowego, polityki społecznej, czy też spraw obywatelskich. Między innymi bardzo dobre informacje dotyczące zmian w programie „Aktywny Maluch 2022-2029”.

Wojewoda podkreśliła również, że w województwie podkarpackim dostępna jest jeszcze kwota ok. 224 mln zł na realizację programu, co stanowi zachętę dla samorządów do aktywnego uczestnictwa.

Wsparcie dla rodziców i pobudzenie demografii

Poseł Joanna Frydrych zwróciła uwagę na znaczenie programów „Aktywny Maluch” i „Aktywny Rodzic” dla rodziców oraz potencjalny wpływ na demografię Polski. Dzięki tym inicjatywom rodzice mogą liczyć na wsparcie w opiece nad dziećmi, co może zachęcić ich do powrotu na rynek pracy. Dotąd zdarzało się też tak, że mamy wychodziły z rynku pracy, ponieważ same musiały opiekować się dziećmi. Nie miały wsparcia finansowego, aby móc zatrudnić nianię, czy przekazać dziecko pod opiekę w żłobku. Naszą ideą jest, aby rodzic wrócił na rynek pracy mając poczucie, że jego dziecko ma faktycznie zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo.

Inicjatywy te mają za zadanie nie tylko zapewnić opiekę nad najmłodszymi, ale również wspierać rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu, co jest kluczowe dla przyszłości demograficznej kraju.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 272 instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, oferujące łącznie 10 987 miejsc, w tym jeśli chodzi o jednostki samorządowe - 110 instytucji z 5 855 miejscami.



Budżet programu w skali kraju na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wynosi ponad 6,4 mld zł, w tym: KPO w wysokości 2,73 mld zł i FERS w wysokości 3,76 mld zł z uwzględnieniem współfinansowania krajowego.



Do tej pory w ramach programu „Maluch+” w latach 2011-2022 udało się stworzyć 3099 miejsc w 85 placówkach gminnych oraz 2782 miejsca w 106 placówkach niepublicznych. Kolejna edycja do „Aktywnego Malucha” trwa. Tylko w 2024 roku podpisano 90 umów, w tym 78 umów z samorządami i 12 umów z podmiotami niepublicznymi. Łączna kwota wynikająca z podpisanych umów to ponad 110 mln zł, co pozwoliło utworzyć 1153 miejsca dla dzieci.



Zabezpieczony budżet wojewody na cały program w perspektywie czasowej na lata 2024 – 2029 wynosi 341 mln zł (FERS i KPO łącznie).

Wideo Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato