Kondycja sektora społecznego na Podkarpaciu. To kolejna z debat dotyczących przyszłości naszego województwa

Debata została zorganizowana w ramach projektu Podkarpackie Rozmowy Jaka jest przyszłość Podkarpacia?.

W panelu dyskusyjnym, który moderował Adam Poręba udział wzięli:

Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,



Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,



dr Agnieszka Pieniążek - Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego / Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia ,,Pro Carpathia”,



dr Krzysztof Jamroży - Uniwersytet Rzeszowski.

Projekt Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia? zakłada realizację debat w każdym powiecie województwa podkarpackiego w ramach których przedstawiciele władzy, biznesu i sektora pozarządowego otrzymają pytania o to co zmieniło w ich społeczności lokalnej? Czy ważne inicjatywy z punktu widzenia mieszkańców nie zostały podjęte? Jeśli tak, to dlaczego? Jaka jest prognoza na przyszłość? Projekt zatem łączy debatę z konsultacjami. Fundacja Misji Obywatelskiej pragnie włączyć mieszkańców w aktywną partycypację, życie społeczne, publiczne i obywatelskie. Czasem do zmian wystarczy rozmowa dialog.