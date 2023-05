Końcówka maja i czerwiec będą zdecydowanie cieplejsze niż obecnie. Tak przewiduje IMGW

Warto zaznaczyć, że temperatura "powyżej normy" według prognoz będzie odnotowywana w zdecydowanej większości Polski. Ostatni rekord ciepła w czerwcu odnotowano w 2022 roku, kiedy 20 czerwca termometry pokazały 38,3 st. C.

Suszy nie można przewidzieć

Swoje obawy co do wysokich temperatur i braku opadów deszczu wyrażają rolnicy.

-Początek maja był chłodny, obawiam się, że pogoda zmieni się o 180 stopni jak to było w latach ubiegłych i nagle zaczną się upały oraz brak opadów deszczu co może mieć wpływ na stan płodów rolnych. Dobrze by było już teraz wiedzieć czy czeka nas susza w tym roku -mówi Jan rolnik z okolic Rzeszowa.

IMGW wyjaśnia, że w prognozach długoterminowych nie prognozuje się takich zjawisk jak susza. Prognoza sumy opadów „w normie” nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk i dopiero na kilka dni a dokładniej godzin przed wystąpieniem większych opadów deszczu można stwierdzić, czy jest szansa na wystąpienie powodzi. IMGW podaje jako przykład sytuację z 2010 pierwsze ostrzeżenie meteorologiczne z najwyższym 3 stopniem zagrożenia zostało wydane 14 maja 2010 r. o godz. 11:34. Czas wyprzedzenia wynosił około 30 godzin. To pokazuje jak trudne jest prognozowanie takich ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.