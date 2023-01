Koncerty w nadchodzącym półroczu w Rzeszowie

- W naszym klubie będziemy mieli koncerty rockowe, a w tym roku dojdą jeszcze hip-hopowe, lubiane przez młodszą widownię, które są na topie. Tak teraz wygląda scena, że starsza publiczność przychodzi na koncerty znanych zespołów rockowych grających od lat, a młodsze pokolenie przychodzi na występy artystów, którzy niedawno się objawili - mówi Damian Raczkiewicz, manager artystyczny klubu “Pod Palmą”.

Zapowiada, że 17 marca na scenie studenckiej sceny zagra zespół “Myslovitz”, a 24 marca “Pidżama Porno”. Również 24 marca w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego wystąpi grupa “Happysad”.

Po opuszczeniu przez żołnierzy amerykańskich G2A Areny również tam wracają koncerty. 15 stycznia w niedzielę zagra zespół “Zakopower”, 17 lutego odbędzie się ciekawe wydarzenie dla fanów Harry'ego Pottera i koneserów muzyki symfonicznej. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć na żywo najlepsze kompozycje ze wszystkich filmów o najsłynniejszym magiku świata w wykonaniu orkiestry symfonicznej.

31 marca wystąpi w G2A Arenie Paweł Domagała, który promuje swoją nową płytę pt. „Narnia”. Nawiązuje ona do „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa. Natomiast 6 maja gratka dla fanów muzyki Pink Floyd. Na scenie G2A Arena wystąpi zespół Another Pink Floyd, uznawany za jeden z najlepszych zespołów grających muzykę Floydów na żywo, a na koncert zaproszenie przyjął Marek Raduli, jeden z czołowych gitarzystów w Polsce, występujący w takich zespołach jak Budka Suflera, Bajm, Banda i Wanda.