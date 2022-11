Koncert zespołu The FoxCats w tyczyńskim domu kultury

Koncert jest częścią Podkarpackiej Jesieni Jazzowej.

Zaplanowany jest w sali widowiskowej M-GOK w Tyczynie, 6 listopada o godz. 17.

The FoxCats to trójka młodych chłopaków którzy fascynują się brzmieniem z lat 50 i 60. Ich muzyka to mieszanka rockandrolla, bluesa, rockabilly i rocka. The FoxCats potrafi rozweselić każdego, niezależnie od wieku u gustu muzycznego.

Skład zespołu:

Mateusz Pleśniak- gitara, wokal

Jarosław Bocek- gitara basowa, wokal

Konrad Kodżo Wąsacz- perkusja.