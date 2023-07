Koncert zespołu The Cassino w Rzeszowie [WIDEO] luks

21 lipca na scenie Letniego Ogródka Kulturalnego wystąpił znany z programy Must Be The Music zespół The Cassino. Tradycyjnie koncert odbył się na placu przy budynku Estrady Rzeszowskiej. Wstęp na wydarzenie był darmowy.