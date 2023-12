Koncert w Wojtusiowej Izbie l Finał projektu Zgrajmy się! [ZDJĘCIA, WIDEO]

W "Wojtusiowej izbie", to autorski pomysł muzyczno-wizualny. Do kilkunastu bajek Janiny Porazińskiej z tomiku „W Wojtusiowej Izbie”, napisana została muzyka, przez rzeszowianina Wojciech Króla, do której to stworzone zostały dekoracje. Aby wzbogacić muzycznie pomysł, Wojciech zaprosił do projektu perkusistę Bartosza Smage, Amate Smage na misach tybetańskich i aktorkę teatru „maska” Natalie Zduń. Po kilku próbach zostały stworzone aranżacje bajek. Całość projektu dopełnia Ela Kyc która odpowiedzialna jest za wizualną oprawę koncertów.