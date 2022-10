Koncert Symfoniczny w Filharmonii Podkarpackiej. W programie: W. A. Mozart i G. Fauré

Wystąpią

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ

JACEK ROGALA – dyrygent

Materiały prasowe

PAULINA HORAJSKA – sopran

Materiały prasowe

W programie:

W. A. Mozart:

Uwertura do opery Don Giovanni kv 527

– Batti, batti o bel Masetto – aria Zerliny z opery Don Giovanni

– In uomini, in soldati – aria Despiny z Cosi fan tutte KV 588

– Nel grave tormento – aria Aspazji z Mitridate, re di Ponto KV 87

Uwertura do opery Uprowadzenie z Seraju KV 384

– Durch zärtlichkeit und Schmeicheln – aria Blondy z Uprowadzenia z Seraju

– Der Hölle Rachearia – aria Królowej Nocy z Czarodziejskiego Fletu KV 620

G. Fauré

Suita Pelleas et Mélisande op. 80

Suita Masques et Bergamasques op. 112