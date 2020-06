Koncert rzeszowskiego zespołu Pusta Przestrzeń w piątek w Niezłej Sztuce

Nowe zespoły dołączają do Cieszanów Rock Festiwal 2020

- Zostańcie w domu i z optymizmem myślcie o nadchodzącym lecie – apelują organizatorzy Cieszanów Rock Festiwal i zapowiadają koncerty kolejnych zespołów. Do tegorocznego składu dołączyły szkocki Alestorm oraz Włochaty, Farben Lehre, The Analogs, Darmozjady i Pull The Wire. Jedena...