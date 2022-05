Koncert Magdaleny Białoruckiej-Ogorzelec z zespołem [ZDJĘCIA]

Piątkowy wieczór w Muzycznej Kuchni w Rzeszowie był spotkaniem z muzyką na żywo wykonywaną przez paczkę przyjaciół, których połączyła miłość do muzyki. Na scenie gościła Magdalena Białorucka-Ogorzelec wraz z zespołem.

Magdalena Białorucka- Ogorzlec jest wokalistką, autorką tekstów i muzyki, laureatką wielu konkursów i festiwali. Podczas wczorajszego wieczoru towarzyszyli jej zna scenie: pianista Bartosz Tarnawski, perkusista Damian Sąsiadek, basista Paweł Jarosiński, gitarzysta Marek Kindrat oraz skrzypek Piotr Ogorzelec. Każdy z członków zespołu jest absolwentem Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wszyscy członkowie zepsołu są jest jednocześnie aranżerami wszystkich do tej pory powstałych utworów, w szczególności tych, które zostały nagrane na płycie zatytułowanej "MiłoŚnie" w czerwcu ubiegłego roku. Krążek zawiera w sobie siedem utworów w stylu popowo-folkowym, opowiadających o różnych odsłonach prawdziwej miłości: matki do syna, człowieka do człowieka, kobiety do mężczyzny i wreszcie człowieka do świata i natury.

Obecnie zespół tworzy materiał na kolejną płytę.