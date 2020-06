Koncert Jednego Serca Jednego Ducha odbędzie się w tradycyjnej formie. Ale dopiero we wrześniu

Oprócz krótkiego przypomnienia pojawia się tam informacja o tym, że koncert w dotychczasowej postaci zaplanowano na 20 września w Parku Sybiraków.

Co do samego koncertu online, weźmie w nim udział ok. 220 artystów z całego świata. Organizatorzy koncertu mają już nagrania utworów, musieli je jeszcze tylko poskładać w jedną całość.

