Koncert Izabeli Szafrańskiej rozpoczął cykl plenerowych koncertów w Polskim Radio Rzeszów [ZDJĘCIA]

Młoda wokalistka pochodząca z okolic Nowego Sącza - Izabela Szafrańska, po raz drugi gościła w Polskim Radio Rzeszów. Tym razem projekt zatytułowany Żydowska ulica zapewnił słuchaczom muzyczną ucztę.

Izabela Szafrańska rozpoczęła cykl muzycznych spotkań na Dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów. Na scenie w towarzystwie Szafrańskiej wystąpili także: Marcin Drabik (skrzypce), Przemysław Skałuba (instrumenty dęte drewniane), Michał Przybyła (gitara basowa), Łukasz Belcyr (gitara elektryczna) Przemek Zalewski (piano), Tomasz Mądzielewski (perkusja). Gościnnie pojawił się na scenie pochodzący z okolic Rzeszowa, kompozytor i multiinstrumentalista - Michał Jurkiewicz. Wtorkowy koncert rozpoczął się o godzinie 21.00.

Izabela Szafrańska ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest laureatką wielu nagród o randach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zagrała koncerty między innymi w Mołdawii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, USA, Rosji, Danii, Słowacji czy Białorusi. Szafrańska brała także udział w muzycznych programach telewizyjnych: Must Be The Music i The Voice of Poland. Wokalistka zwykle promuje muzykę świata, czyli bałkańską, romską, żydowską i sefardyjską. Wykonuje utwory w kilku językach: polskim, hiszpańskim, angielskim, ladino, jidysz, romskim i hebrajskim.