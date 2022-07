Kolejne spotkanie w ramach Letniej Akademii Fotografii GFMR w Rzeszowie

Jak zrobić zdjęcia krajobrazowe, które budzą emocje? A portrety? Jak pokazać piękno, ale i włączyć w to swój własny, osobisty talent i umiejętność obserwacji. Jak tworzyć fotografie o harmonijnej kompozycji, ale i te, które swoją energią wprowadzają niepokój? Nie ważne, czy fotografujecie telefonem komórkowym czy profesjonalnym aparatem, podczas warsztatów dowiecie się jak robić świetne zdjęcia w podróży.

Piotr Trybalski pokaże i omówi fotografie z Nepalu i Mali, z Wietnamu i Kuby, z Islandii, USA, Argentyny i Chile, w końcu z Czech i z Polski. W czasie warsztatów będzie można poznać kulisy pracy fotografa - podróżnika. Zdradzi tajniki kompozycji, ale i socjotechniki: jak zrobić świetne zdjęcia spotkanych w czasie podróży osób. Opowie jak rozmawiać, jak przekonać, by pozował, jak zapisać na zdjęciu charakter osoby. Pokaże jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów. To będzie kompendium wiedzy i praktyczne sposoby, by wiedza fotograficzna uczestników warsztatów osiągnęła wyższy poziom.