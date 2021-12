Kolejne nagrody w loterii meldunkowej w Rzeszowie rozlosowane [ZDJĘCIA]

Loteria jest adresowana do mieszkańców Rzeszowa, którzy zameldują się w mieście między 19 października 2020 roku a 31 grudnia tego roku. Aby wziąć udział w losowaniu nagród trzeba zgłosić się do zabawy przed końcem roku. Można to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy na dwa sposoby. W formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.loteriarzeszow.pl lub tradycyjnie, w formie papierowego kuponu wrzuconego do urny w jednym z punktów obsługi loterii. Te znajdują się w ratuszu, budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 oraz w jego Punktach Obsługi Mieszkańców w centrach handlowych Plaza, Nowy Świat, Millenium Hall i Galeria Rzeszów.

Każdy uczestnik weźmie udział w dwóch losowaniach: dodatkowym, których oprócz dzisiejszego będzie jeszcze dwa, a także głównym. Nagrodami w dodatkowych losowaniach są: