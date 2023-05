Kolejne inwestycje wybrane przez rzeszowian do realizacji. Sprawdź, jakie to zadania!

Ogłoszone zostały już kolejne przetargi na zadania wybrane przez rzeszowian. Jedno z nich to kontynuacja budowy parkingu przy ulicach Husarskiej i Kosynierów. To zadanie do RBO zgłosili mieszkańcy osiedla 1000-lecia. Zdobyło ono aż 1146 głosów. Nowych 18 miejsc postojowych będzie gotowe na przełomie lata i jesieni tego roku. Trwa już także przetarg na poprawę infrastruktury stadionu Grunwald Budziwój (2345 głosów). To zadanie ma polegać na budowie piłkochwytów o długości 104,40 m. Mają one powstać po wschodniej stronie boiska. Wybrana w przetargu firma będzie miała 120 dni na wykonanie tego zadania.