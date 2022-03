Kolejna starania miasta dotyczące budowy parku wodnego w Rzeszowie

Przygotowania do budowy parku wodnego już trwają. Wybrane zostało miejsce dla tego typu inwestycji. To należące do miasta tereny w północnej części Rzeszowa, na osiedlu Staromieście. Przyszła inwestycja zająć ma ok. 6 ha. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych, które miały na celu zebranie podstawowych informacji na temat planowanej inwestycji od firm, które mają doświadczenie m.in. w realizacji, finansowaniu, projektowaniu tego typu przedsięwzięć. W konsultacjach wzięło udział osiem firm reprezentujących różne branże: budowlane, projektowe, architektoniczne.