Kolejki do banków, i stacji pali w Rzeszowie. Gotówki i paliwa nie zabraknie [zdjęcia]

Już w czwartkowe popołudnie zaczęły ustawiać się olbrzymie kolejki do stacji paliw. Mimo zapewnień prezesa Orlenu Daniela Obajtka, że dostawy paliwa w żadnym stopniu nie są zagrożone, ludzie ustawiali się pod stacjami, tankując do baków oraz kanistrów. Pojawili się też spekulanci, którzy próbując wykorzystać sytuacje windowali ceny paliw do blisko 10 zl. Reakcja Orlenu była natychmiastowa. Ze stacjami, które narzucały zawyżoną marże gdzie dostawcą paliwa jest Orlen zostaną zerwane umowy. Jeszcze w piątek rano, można było zauważyć kolejki jednak już po południu sytuacja się unormowała i wężyki samochodów zniknęły.