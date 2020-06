Kolejka nadziemna w Rzeszowie: miasto pokazało warianty trasy. Kiedy budowa? Zobacz przykładowe zdjęcia

Na wniosek prezydent miasta Biuro Rozwoju Miasta przygotowało właśnie komplet dokumentów, które zostaną przekazane Chińskiej firmie, która takie środki transportu z powodzeniem buduje w swoim kraju. To analiza, która mówi o szansach i zagrożeniach związanych z budowa nadziemnej kolejki.

Dwie trasy

Najważniejszym punktem są warianty przebiegu tras kolejki, których na przestrzeni lat przygotowano już kilkanaście. Najnowsze dwa, które zostaną przekazane do analizy Chińczykom są bardzo ciekawe. W obu wariantach kolejka ma swoją bazę w rejonie ulicy Batorego, niedaleko torów kolejowych.

Pierwszy wariant to linia startująca sprzed dworca PKP, a następnie biegnąca przez Wisłok w rejon nowego targowiska przy ul. Dworaka. Stąd kolejka ma jechać przez aleję Rejtana, Powstańców Warszawy, Batalionów Chłopskich i Witosa, do ul. Bł. Karoliny. Dalej ma się skierować w stronę ulicy Krakowskiej i obok wiaduktu Śląskiego skręcić w stronę torów i wrócić do dworca PKP. Ten wariant jest roboczo nazywany „pętlą” i ma 16,5 km długości.