Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uroczyście zainaugurowało nowy rok akademicki

- Musimy stale pamiętać o tym, że proces kształcenia kadr medycznych z założenia przygotowuje nas do pewnego rodzaju służby w stosunku do ludzi chorych. Każdy z nas musi widzieć w pacjencie osobę i stale powinno nami kierować powołanie i chęć niesienia pomocy cierpiącym. Otwierając kolejny rok akademicki w Kolegium Nauk Medycznych mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wyzwaniom - mówił prof. dr hab. n.med. Artur Mazur.

W inauguracji wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła, że rozpoczynający się rok akademicki to czas nowych wyzwań i możliwości. Wojewoda mówiła także o specyfice i istocie wykonywania zawodów medycznych. Podziękowała również całej społeczności Instytutu za zaangażowanie w działania związane z niesieniem pomocy w związku z kryzysem migracyjnym.

- Życzę całej społeczności akademickiej, by ten rok był dobry, z jednej strony przynosił wyzwania, a z drugiej dawał możliwości, by tym wyzwaniom sprostać - mówiła wojewoda. - Ważne jest to, by pamiętać, że odbiorcą wiedzy, umiejętności osób wykonujących zawody medyczne jest drugi człowiek. To zawód wyjątkowy, niezwykle ważny, niezastępowalny. Tu znaczenie mają nie tylko wiedza, umiejętność niesienia pomocy w cierpieniu, ale gest i słowo – dodała.