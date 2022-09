"Kobieta na zamówienie" w Ave Teatr już w sobotę 24 września!

Bill (Jacek Kawalec), nudnawy statystyk w stosownym wieku, dostaje na urodziny od swojego najlepszego przyjaciela Leona (Dariusz Niebudek) – niecodzienny prezent.

Tym prezentem okazuje się być ankieta matrymonialna. Dziesięć cech idealnej kobiety, o której marzy każdy facet.

Hmm.. no może nie każdy, ale z pewnością większość:).

Bill początkowo niechętnie przyjmuje zadanie wypełnienia ankiety, jednak z czasem

idea stworzenia kobiety idealnej wciąga go bez reszty.

Chwilę później niewinny prezent (Beata Zarembianka) puka do drzwi i … :)

Ave Teatr

24.09.2022 godzina 17:45

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 83 (dawny Dom Kultury WSK)

Ceny biletów: bilet normalny - 75 zł, bilet ulgowy i grupowy - 65 zł, balkon bilet normalny - 65 zł , balkon bilet ulgowy i grupowy - 60 zł

REZERWACJA 730 530 707