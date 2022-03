Kłopoty z rekrutacją do nowej szkoły przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

- Jestem mieszkanką osiedla Drabinianka. Byłam zapisać dwójkę moich synów do nowej szkoły, do której miałyby rzut beretem. Niestety okazało się, że młodszego syna mogę bez problemu zapisać a drugiego, który idzie do VII klasy już nie, ponieważ poinformowano mnie, że klasa może nie zostać utworzona. Po co było wydawać grube miliony na budowę szkoły skoro nie mogą z niej korzystać wszystkie dzieci mieszkające na osiedlu-irytuje się pani Beata z Rzeszowa.