Klaudia Kroczek z Rzeszowa kandydatką do tytułu Miss Polonia 2019. Już teraz można na nią zagłosować [ZDJĘCIA]

- Na casting do Miss Polonia Warszawa namówiła mnie koleżanka - opowiada nam Klaudia. - Jako, że tańczyłam 16 lat, i też interesuje się modelingiem, powiedziałam: "dlaczego nie?". Wybrałam się na casting i dostałam się do finału warszawskiego. Wygrałam i dzięki temu dostałam się do półfinału konkursu ogólnopolskiego, który odbył się 13 lipca w Łodzi. Było tam 80 dziewczyn, z których wybrano 20.

Klaudia Kroczek już w tej chwili walczy o nagrodę Miss Publiczności, którą może zdobyć, dzięki głosowaniu SMS-owemu. By na nią zagłosować, należy wysłać SMS o treści: MISSPOLONIA.1 na numer 73601 (koszt 3,69zł z VAT / SMS). Kandydatka, która otrzyma największą ilość głosów, otrzyma tytuł Miss Publiczności i awansuje do finałowej piątki wyborów Miss Polonia 2019. Głosowanie trwa do 24.11.2019 r. do godziny 21:00.