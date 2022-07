Klasa dla młodzieży z Ukrainy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

W nowej klasie będzie można kształcić się na kierunku operator maszyn i urządzeń do robót

ziemnych i drogowych.

Zachętą dla przyszłych uczniów z Ukrainy mają być:

- dodatkowe lekcje wyrównawcze z języka polskiego

- przedmiot - język ukraiński

- przedmiot - kultura ukraińska

Uczniowie będą też mogli skorzystać z internatu szkolnego.

Korzyści jakie mogą płynąć z nauki w tej szkole to m.in.: kształcenie według programu edukacji MEN –

uzyskanie dyplomu i uprawnień honorowanych w UE, zapewnienie zawodu w branży, która boryka

się z problemem braku pracowników, połączenie systemu edukacji z wymogami biznesu.

Oferta kierowana jest oczywiście także do uczniów z Polski. Nabór został przedłużony i będzie trwał

do końca sierpnia br.

Więcej informacji można uzyskać na https://zsku.rzeszow.pl/nabor/.