Kino Zorza w Rzeszowie otwarte od 6 czerwca. Na jakich zasadach? Co z Heliosem i Multikinem?

- Tęsknimy za Wami tak samo, jak Wy tęsknicie za kinem. Jednak ze względu na to, że stawiamy na pierwszym miejscu komfort i bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników, zdecydowaliśmy, że otworzymy nasze multipleksy w późniejszym terminie. Czekamy na szczegółowe wytyczne sanitarne i obiecujemy, że odpowiednio przygotujemy kina na Wasz powrót. Ponadto dokładamy wszelkich starań, aby nasz repertuar był urozmaicony, tak aby każdy z Was znalazł idealny seans dla siebie - napisał zarząd Heliosa na Facebooku.

-Seansów będzie troszkę mniej, bo musimy mieć czas, żeby przejść po każdym seansie i zrobić dezynfekcję. Zobaczymy jeszcze, czy w ogóle wrócą widzowie, w tej chwili nikt nie wie, czy nie będą się bać

- kontynuuje.

I wymienia, jakie działania sanitarne podejmą pracownicy. To m. in.: odkażanie kina na bieżąco, dezynfekcja foteli, zwracanie uwagi na to, czy widzowie odkażają ręce i czy mają na sobie maseczki. Jeśli chodzi o liczbę osób na sali, usiąść będzie można na co drugim miejscu na sali (50 proc.). 6 czerwca ma ruszyć też kino letnie, na jednym seansie będzie mogło przebywać ok. 10 osób.

Na razie bez premier

Wielbiciele kina będą musieli uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o filmowe nowości. Póki co premiery nie będą wyświetlane w Zorzy. Dlaczego?