Kierowcy z Rzeszowa, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z piątek na sobotę?

Przekonaj się, czy na jutro meteorolodzy przewidują w Rzeszowie zamarznięte szyby w samochodach. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prognoza przewiduje, że nocą z piątek na sobotę termometry pokażą -5°C.Wilgotność powietrza w Rzeszowie ma wynieść 85%, natomiast prawdopodobieństwo opadów śniegu: 90%. Prędkość wiatru przewidywana jest na 27 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Rzeszowie w nocy z piątek na sobotę.

Kierowców w Rzeszowie czeka skrobanie szyb w sobotę ranoNastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

