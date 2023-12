Kierowcy! W Rzeszowie jutro trzeba będzie skrobać szyby. w sobotę wyjdź wcześniej z domu Redakcja Naszemiasto.pl

Czy zamarzną jutro szyby w Rzeszowie? iStock Getty Images

Upewnij się, czy jutro w Rzeszowie nie trzeba będzie skrobać szyb. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Według wskazań meteorologów, w nocy z piątku na sobotę słupki rtęci powinny pokazać ok. -1°C. Wilgotność powietrza w Rzeszowie ma wynieść 96%, a prawdopodobieństwo opadów : 99%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 22 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Rzeszowie w nocy z piątku na sobotę.