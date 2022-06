Kierowcy uważają, że zieleń ogranicza im widoczność przed przejściami dla pieszych przy al. Cieplińskiego

Chodzi o pas zieleni przy jednej z głównych arterii miasta, czyli al. Cieplińskiego z nasadzoną

miejską roślinnością pomiędzy przejściami dla pieszych. Kierowcy, którzy się do nas zgłosili,

uważają, że w takich miejscach powinna rosnąć jedynie trawa lub niskie kwiaty, a nie drzewka

i wysokie krzewy. Bo te zwyczajnie zasłaniają widoczność.

– To nie jest tak, że nic nie widać, ale jest ograniczona widoczność, zwłaszcza jak idzie ktoś

niski lub dziecko – mówi nam pan Wojciech kierowca taksówki. - W kilku miejscach ta zieleń

rośnie tak, że trzeba mocno zwolnić i uważać, żeby pieszy nie wyskoczył nagle na przejście –

dodaje.

Podobnych głosów od początku wiosny otrzymaliśmy od kierowców wiele. Jednocześnie warto

przypomnieć, że od roku, to pieszy dochodzący do przejścia dla pieszych ma pierwszeństwo

przed pojazdem. Jeśli do tego dochodzi jeszcze ograniczona widoczność, to powoduje

niebezpieczeństwo.

Porównywalny problem, według kierowców miał być jeszcze niedawno przy al. Kopisto. Tam

jednak miasto przycięło już rosnące krzewy i przejścia dla pieszych są odsłonięte.

Zapytaliśmy miejskich urzędników, czy rozwiążą problem przy al. Cieplińskiego?

- Kontrolujemy takie sprawy, ale także policjanci zwracają uwagę Zarządowi Zieleni Miejskiej

na takie rzeczy. Jeśli coś wyrośnie zbyt intensywnie, to my to oczywiście przycinamy i

korygujemy – tłumaczy Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. – Oczywiście

dziękujemy za ten sygnał. Wyślemy tam ludzi z miejskiej zieleni i sprawdzą, co się tam dzieje

z roślinnością. Jeśli jest zbyt wysoka, to zostanie przycięta – obiecuje.