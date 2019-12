Kierowcy: Buspasy w Rzeszowie to fikcja. Gdzie jest policja?

- Bierność policji w takich sytuacjach jest porażająca. To absurd, że na oczach funkcjonariuszy kierowcy bezkarnie łamią przepisy i grają na nosie pozostałym osobom, które pokornie stoją w korku i nie są na tyle bezczelne, aby wjechać na buspas

Takich głosów jest znacznie więcej. Pani Joanna, która do pracy chodzi pieszo, codziennie podobne sytuacje obserwuje na ul. Dąbrowskiego. - Mnóstwo kierowców stoi karnie na lewym pasie, podczas gdy inni mają gdzieś przepisy i wymijają ich buspasem. Policja? Nie widziałam ani raz, aby ktoś został zatrzymany i zapłacił tu mandat. A chodzę tędy na okrągło przez cały rok, rano i popołudniu. Generalnie wygląda to tak, jakby na jazdę buspasem było ciche przyzwolenie – komentuje nasza czytelniczka.

- W czwartek rano na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Kochanowskiego policja pilnowała, aby kierowcy nie blokowali przejazdu. Co ciekawe, kierowcy jechali obok pani policjantki buspasem, ale ona na to nie reagowała. Dlaczego? Czy skoro funkcjonariusze prowadzą akcję “przejezdne skrzyżowania”, nie muszą już dyscyplinować za łamanie innych przepisów? – pyta kierowca. Obserwacje naszych czytelników potwierdza Marek Filip, prezes MPK Rzeszów.

- Większość kierowców stosuje się do znaków i nie wjeżdżają na buspasy wtedy, gdy nie wolno tego robić. Ale jest także duża grupa osób, które z przepisów nic sobie nie robią. I utrudniają nam jazdę, a autobusy między innymi z tego powodu łapią na trasach opóźnienia. Bo kiedy na buspasie skumuluje się kilkanaście samochodów, kierowca musi czekać, aż przejadą. Nasi kierowcy czują się wobec tego bezsilni, już nawet przestali się skarżyć

– mówi prezes MPK.

Buspasy w Rzeszowie działają w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 9:30 oraz od 14:30 do 17:30. W tym czasie mogą korzystać z nich pojazdy komunikacji miejskiej, służby ratunkowe, straż miejska, taksówki, motocykliści oraz kierowcy samochodów, którzy wiozą minimum dwoje pasażerów. Pozostali kierowcy nie mogą na nie wjeżdżać. Sygnały naszych czytelników przekazaliśmy wczoraj do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.