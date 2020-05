Kiedy na rzeszowski Rynek "wejdą" parasole? Możliwe, że już w maju, trwa przetarg restauratorów. "Jesteśmy pod kreską" - mówi jeden z nich

Lato coraz bliżej, a większość restauracji w Rzeszowie jest jeszcze zamknięta. Tę sytuację może zmienić rozstawienie parasoli na Rynku. Te mogą się pojawić jeszcze w maju.

- Przygotowujemy się do przetargu, wszystko będzie zależało od decyzji rządu. Jeśli wyda zgodę na otwarcie ogródków letnich, przetarg oczywiście się odbędzie - mówi Agnieszka Siwak - Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

- Jeśli chodzi o termin otwarcie, nie mogę podać dokładnej daty, bo to zależy od rządu. Ale być może jeszcze w maju przetarg się odbędzie i ogródki będą mogły ruszyć

- dodaje.

Sam przetarg wygląda następująco: restauratorzy biorą udział w licytacji, podczas której "walczą" o jedno spośród 31 miejsc na Rynku. W tym roku ogródków będzie tyle samo co rok temu, jednak restauratorzy będą musieli trzymać się wytycznych sanepidu oraz rządu co do liczby osób, które mogą w takim miejscu przebywać. To już drugi przetarg na ogródki letnie w tym roku. Pierwszy, ogłoszony w marcu, został odwołany przez epidemię koronawirusa.