Kawiarnia Starbucks w Rzeszowie? Zapytaliśmy firmę, czy panuje otworzenie swojej marki w stolicy Podkarpacia

Mimo krytycznych głosów większość obecnych w Ratuszu radnych zagłosowało podczas ostatniej sesji za przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Galerii Rzeszów. Umożliwi on jej rozbudowę i powstanie kawiarni w podcieniach.

Czy ową kawiarnią będzie pierwszy w Rzeszowie Starbucks?

Aby zweryfikować te informacje, skontaktowaliśmy się z przedstawicielami tej słynnej sieciówki.

- Budowa kawiarni w Rzeszowie na ten moment nie jest potwierdzona

- informuje Ewa Maciejaszek z agencji Great Minds, która reprezentuje markę Starbucks w Polsce.

W podobnie enigmatycznym tonie wypowiada się dyrektor marketingu Galerii Rzeszów.

- Na to pytanie będę mógł odpowiedzieć po 23 września - mówi Robert Podkulski.

Wszystko wskazuje więc na to, że pogłoski krążące wśród miłośników kawy nie są bezpodstawne, a między przedstawicielami Sarbuksa i Galerii Rzeszów trwają aktualnie rozmowy na ten temat.

Do sprawy wrócimy.

***

Starbucks to największa na świecie sieć kawiarni. Została założona 30 marca 1971 w Seattle w stanie Waszyngton. W 1987 przejęta przez Howarda Schultza. Kawy Starbucksa nie należą do najtańszych, ale przyciągają do siebie tłumy klientów.