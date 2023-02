Karnawał z jajkiem w tle. Podajemy sprawdzone receptury na szybkie przekąski z jajkami [PRZEPISY]

Udekorowany salon, przygotowany pakiet filmów i gier, ułożona playlista przebojów, kreacje wyprasowane – można zaczynać zabawę! Rozmowy, tańce i śmiechy w gronie przyjaciół, znajomych i krewnych to wspaniały pomysł na spędzenie zimowego, karnawałowego wieczoru. Jednak gdy w naszym domu przebywa dużo osób, podawanie wymyślnych, dwudaniowych kolacji nie jest wygodne. O wiele korzystniej i szybciej jest postawić na niewielkie przekąski, łatwe do zjedzenia i zaserwowania. Można przyrządzić ich kilka rodzajów i wykorzystać w tym celu najprostsze oraz najpopularniejsze składniki. Takie smakołyki z pewnością znajdą wielu zwolenników.

- Jajko to produkt idealnie nadający się do tworzenia szybkich przekąsek – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. – Są bogate w witaminy i minerały, a do tego mogą pojawiać się w daniach pod różnymi postaciami i pod każdą cechują się wyjątkowym smakiem.