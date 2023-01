Kąpiel w lodowatej wodzie i tarzanie się w śniegu na rzeszowskiej Żwirowni morsów RKM Sopelek OPRAC.: Wojciech Tatara

Dzisiejsza pogoda była wprost wymarzona dla morsów z klubu RKM Sopelek którzy z dużą przyjemnością weszli do lodowatej wody na rzeszowskiej Żwirowni. Jakby tego było mało, to po kąpieli można było wytarzać się w gęsto zalegającym śniegu, na co nie brakowało chętnych. Jutro o godz. 9.30 kolejna kąpiel w zimowej scenerii.