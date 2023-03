Kabaret Kabaret w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Nie zabraknie tematyki dla młodych rodziców i problemów damsko-męskich

Najnowszy program Kabaretu Nowaki to premierowe skecze, których nie znajdziecie w telewizyjnych programach i Internecie. Zupełnie nowe perypetie uwielbianych przez Was postaci – sprawdzimy, co słychać u Andrzeja i jego żony oraz damy się zaskoczyć Krystynie, jakiej jeszcze nie widzieliście. Nie zabraknie tematyki dla młodych rodziców, problemów damsko-męskich w zupełnie nowym wydaniu, a także tego, co widownia na żywo uwielbia najbardziej – niczym nieskrępowanej improwizacji. Tym razem możecie liczyć na sporo kontrowersji w wykonaniu Kabaretu Nowaki, który w swój program wplata też dużą porcję stand-upu.