Już za tydzień odbędzie się 11. edycja Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

Obowiązek promowania gmin i powiatów został nałożony na samorządy w 2001 roku. Skuteczność tych działań jest monitorowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK w swoich raportach niejednokrotnie wykazała rażący brak efektywności działań promocyjnych. Najczęściej były one realizowane bez z góry przyjętej strategii czy znajomości mechanizmów i narzędzi marketingowych. Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach powstał z potrzeby wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami ds. marketingu terytorialnego a przedstawicielami samorządów. W tym roku głos zabiorą tacy eksperci jak Michał Leksiński z CEC Group, Filip Szatanik, rzecznik prasowy Kraków 5020 czy Bohdan Pawłowicz, dyrektor marketingu NASK. Przybliżą oni słuchaczom rolę komunikacji w budowaniu samorządu, tematykę komunikacji kryzysowej, a także działań promocyjnych w przestrzeni cyfrowej.

Dzisiaj żaden samorząd nie może pozwolić sobie na pozostanie w tyle z działaniami promocyjnymi, ponieważ narażałby się w ten sposób na straty – zarówno te wynikające z braków inwestycyjnych, jak też z braku napływu nowych mieszkańców i turystów. Dlatego temat skutecznej promocji samorządów wzbudza stale rosnące zainteresowanie. Punktem wyjścia do działań promocyjnych powinna być w każdym przypadku dobrze przygotowana strategia marketingowa. Przedstawia ona plan na wykorzystanie konkretnych narzędzi, kanałów komunikacji i przekazów, jakie będą budowały wizerunek organizacji. Obecnie wszystkie te elementy obowiązkowo muszą zostać uwzględnione na poziomie działań w Internecie. Medium to zapewnia bardzo wysokie zasięgi, a do tego jest kanałem generującym niższe koszty niż kampanie telewizyjne czy outdoorowe. Do tych plusów należy również dodać możliwość wchodzenia w interakcje ze swoją grupą docelową, co może być szczególnie cenne w przypadku samorządów.