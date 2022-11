Już w środę ruszają XIV Mistrzostwa Rzeszowa w Szachach

XIV Mistrzostwa Rzeszowa w Szachach zostaną rozegrane w trzech kategoriach turniejowych: Grupa A – szachiści z rankingiem 1700 i wyższym, Grupa B – Juniorzy i Juniorki (2011-2008) oraz Seniorzy z rankingiem FIDE i Polskim do 1699, Grupa C – Juniorzy i Juniorki (2012 i młodsi). W trakcie rozgrywek obowiązywać będą przepisy Kodeksu Szachowego, a turniej odbywający się z udziałem uczestników najwyższej grupy będzie klasyfikowany do Międzynarodowej Federacji Szachowej – FIDE.

Mistrzostwa odbędą się w dniach 9 – 13 listopada 2022 roku w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina zlokalizowanym przy ul. Paderewskiego 154 w Rzeszowie. Uroczystość otwarcia mistrzostw odbędzie się w czwartek 10 listopada 2022 roku o godzinie 17:00, natomiast oficjalne rozstrzygnięcie nastąpi w niedzielę 13 listopada 2022 roku o godzinie 16:30. Komunikat Organizacyjny zawierający szczegóły dotyczące udziału oraz nagród dostępny jest na stronie www.rdk.rzeszow.pl

XIV Mistrzostwa Rzeszowa w Szachach organizowane są przez Dyrektora Turnieju Romana Wąsika – Sędziego Głównego przy współpracy z Rzeszowskim Domem Kultury, Rzeszowskim Klubem Szachowym oraz Przedsiębiorstwem Turystycznym Wagabunda. Honorowy Patronat nad wydarzeniem sprawują: Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Podkarpacki Związek Szachowy, natomiast Sponsorami nagród są: Silvexcraft oraz Bracia Ożóg Nieruchomości w Rzeszowie.