Już w środę rozpocznie się 9. Noworoczny Turniej Szachowy w Rzeszowskim Domu Kultury Urszula Sobol

Celem wydarzenia jest popularyzacja szachów wśród mieszkańców Rzeszowa, umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań oraz wyłonienie najlepszych szachistów Archiwum Polska Press

9. Noworoczny Turniej Szachowy odbędzie się w Rzeszowskim Domu Kultury filia Krynicka od 4 do 8 stycznia. Turniej będzie doskonałą okazją do integracji rzeszowskich szachistów oraz do sprawdzenia swoich umiejętności w ramach sportowej rywalizacji.