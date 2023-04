Już w sobotę Youth Novels zagra w Rzeszowskich Piwnicach

Youth Novels występowali na znanych polskich festiwalach: Open’er, OFF Festival, Spring Break i Męskie Granie, a także jako support dla takich artystów jak Oh Wonder, Father John Misty, Seafret czy Hooverphonic. Ich utwory pojawiły się w popularnych serialach, „Zachowaj Spokój”(Netlifix) i „Pod Powierzchnią” (TVN).

Zespół ma na swoim koncie świetnie przyjęte EPki i single, m.in. „What If”, „Woman” (z ponad 1,5 milionem odtworzeń na Spotify) i „Skin Rework”, wyprodukowany przez Sama Thompsona (The XX, Ellie Goulding) i nagrany w znanym Air Studios, a także „Hands” stworzony we współpracy z holenderskim producentem Ferrym Corstenem (FERR).

Najnowsza EPka „Blue” pokazuje niezwykłe umiejętności muzyczne zespołu, w tym elektryzujące „The Moon” z udziałem Iwony Skwarek i urzekające „Blue Rework” autorstwa Niklasa Paschburga.

24 lutego ukazał się najnowszy singiel Youth Novels, we współpracy z utalentowanym producentem i muzykiem Frankiem Wiedemannem.