Już niedługo Sprzątanie Świata 2022. Bądźmy "recyklingowo modni” i weźmy udział w konkursie

- Jak co roku namawiamy szkoły, organizacje pozarządowe, firmy, wolontariuszy i ludzi dobrej woli, dla których przyroda jest wartością, do udziału w kolejnym Ogólnopolskim Sprzątaniu Świata - opowiada Kasia Ruszała, prezes Stowarzyszenia EKOSKOP.

I zaprasza dodatkowo szkoły ponadpodstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie inspirowanym akcją Clean Up the World. Pula nagród 10 000 zł.

- W tym roku kreatywne, małe, zespoły szkolne zainteresowane modą recyklingową, teatrem i działaniami dla powstrzymania katastrofy klimatycznej mogą wygrać dla swojej szkoły atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie „Jesteśmy recyklingowo modni” upływa w dniu 9 listopada 2022 r. - dopowiada prezes Stowarzyszenia EKOSKOP.

Informacja o konkursie wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji! Sprawdź!