Już latamy z podrzeszowskiej Jasionki do Wenecji. Dziś był inauguracyjny salut wodny (FOTO)

Adam Hamryszczak, prezes podrzeszowskiego lotniska prognozuje, że ten kierunek może być hitem tegorocznych wakacji dla turystów z całego Podkarpacia.

- Wenecja jest jak magnes. To perła Adriatyku, tak się o niej mówi. I są tam miejsca, które trzeba po prostu zobaczyć, jak Plac i Bazylika Świętego Marka, Pałac Dożów, Mosty Westchnień i Rialto, Canal Grande – opowiada. – Będąc w Wenecji warto również zobaczyć wyspę Lido i jej piaszczyste plaże, gdzie wypoczywają zarówno turyści, jak i wenecjanie, tam też odbywa się słynny festiwal filmowy – dodaje.

Przy okazji inauguracji lotów na włoskim lotnisku promowano w niedzielę województwo podkarpackie.

Loty z Rzeszowa do Wenecji odbywają się raz w tygodniu, w niedziele, samolotami Bombardier Q400, zabierającymi na pokład 78 pasażerów. Pierwszy kurs z Włoch był niemal pełny. Podróż z Jasionki na lotnisko im. Marco Polo trwa około dwóch godzin; samoloty wylatują z Rzeszowa o 6.55, dolatują o 8.50. Z kolei start z włoskiego lotniska planowany jest o godz. 9.25, zaś przylot do stolicy Podkarpacia o 11.25.

Wenecja to pierwszy z trzech nowych kierunków na tegoroczne wakacje. Już w piątek zostaną zainaugurowane loty do Olsztyna, zaś 5 lipca do chorwackiej Rijeki. W sumie w sezonie letnim podrzeszowski port obsługiwał będzie ponad 80 rotacji tygodniowo – 23 kierunki w 12 krajach.