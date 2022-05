Już jutro w Rzeszowie Piknik Nauki EKSPLORACIE 2022. W programie intrygujące warsztaty i atrakcyjne pokazy naukowe

Intrygujące warsztaty, atrakcyjne pokazy naukowe i prezentacje odbywać się będą równocześnie na prawie siedemdziesięciu stoiskach, gdzie ekipy popularyzatorów nauki z całej Polski poprowadzą nas w bajecznie kolorową przestrzeń wypełnioną nauką i technika.

- Zrobią to w wyjątkowy, interaktywny sposób. Będzie można wykonywać doświadczenia, badać, budować i poznawać świat wokół nas, naszą cywilizację i nas samych. Pojawią się rakiety, kosmos i planetarium, mikroskopy i teleskopy, bolidy i łaziki marsjańskie. Doświadczenia z fizyki i chemii oraz królowa nauk matematyka. Dowiemy się co to DNA i jak chronić nasze zdrowie. Zobaczymy historyczne odkrycia archeologów oraz jak wyglądało życie w dawnych czasach. Będziemy mogli porozmawiać i nauczyć się pisać po japońsku i spotkać się z ludźmi z innych krajów, rzeźbić, budować i przede wszystkim doskonale bawić naukowym eksperymentowaniem