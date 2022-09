Już dzisiaj projekt Thomasa Herbricha „Lądowanie na Księżycu - historia prawdziwa” w Galerii Nierzeczywistej RSF

W prezentowanym w Galerii Nierzeczywista RSF w ramach Rzeszowskiego Weekendu Fotografii, projekcie fotograficznym „Lądowanie na Księżycu – historia prawdziwa“ Thomas Herbrich opowiada swoją wersję wydarzeń z 1969 roku, przy pomocy 25 czarno-białych fotografii opatrzonych dowcipnymi i inteligentnymi tekstami. Wystawie towarzyszy polskojęzyczna publikacja albumowa.

„Historia pierwszego lądowania na Księżycu to matka wszystkich teorii spiskowych” – pisze Herbrich. Z pewnością wątpliwości i spekulacje na temat realności tego wydarzenia należą do najbardziej rozpowszechnionych mitów współczesnej popkultury. Fotograficzna opowieść niemieckiego artysty dotyka kwestii wiarygodności medium fotografii, a także zwraca uwagę na wyjątkowe zamiłowanie człowieka do wszelkich teorii spiskowych.

„Napisałem humorystyczną i groteskową historię: trochę szaloną i w sposób oczywisty przesadzoną. Ale towarzyszą jej „archiwalne“, bardzo prawdziwie wyglądające fotografie. Jeśli opowiedziałbym tę historię tylko słowami, nikt by mi nie uwierzył. Ale ze zdjęciami to już zupełnie co innego“– mówi Herbrich.

Thomas „Stanley“ Herbrich (ur. 1955) - niemiecki fotograf, od lat zajmujący się efektami specjalnymi. Zainspirowany filmami Stanleya Kubricka rozpoczął pracę w przemyśle filmowym. Był m.in twórcą scenografii i efektów specjalnych do filmu Rolanda Emmericha pt. „Zasada Arki Noego”. Po tym doświadczeniu wrócił do fotografii. Jego zdjęcia są zawsze mieszanką rzeczywistości i fikcji. To fotografia narracyjna. Snując opowieść, artysta stara się przede wszystkim intrygować, ale także zabawiać odbiorcę. Jego motto brzmi „Zaskocz siebie i swoją publiczność!”. Herbrich pracuje na co dzień jako fotograf studyjny, a także podróżuje z wykładami i pokazami. Jego zdjęcia były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i grupowych na całym świecie.