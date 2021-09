Jutro w Rzeszowie Strajk Klimatyczny. Młodzież będzie manifestować pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego

"Już teraz jesteśmy w klimatycznym kryzysie, a wciąż grozi nam katastrofa. Obecne działania, a raczej ich brak, prowadzą do ocieplenia znacznie wykraczającego ponad bezpieczną granicę 1,5°C. Jesteśmy o krok od przekroczenia punktów krytycznych, które sprawiają, że kryzys klimatyczny zacznie napędzać sam siebie, a my będziemy mogły i mogli jedynie patrzeć, jak na naszych oczach tracimy wszystko to, co kochamy"