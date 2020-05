Jutro rusza cykl 20. wideokonferencji dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

Wideokonferencje będą odbywały się przez kolejnych 6 tygodni, we wtorki, środy i czwartki, od godziny 13. By w nich uczestniczyć, wystarczy wejść na stronę PARP z osadzonym playerem. Już teraz można na niej wypełnić aktywny formularz do zadawania pytań. Odpowiedzi na te zagadnienia postaramy się udzielić trakcie spotkań, na które przewidujemy po ok. 2 godziny. Pytania będzie można zadawać także w tracie wideokonferencji. Po każdym spotkaniu nasi eksperci będą na nie odpowiadać.

Pełna informacja na temat cyklu, szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/tarcza.

Partnerzy cyklu to 10 publicznych instytucji, które odpowiadają za wybrane obszary pomocy dla firm: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Ten projekt bardzo mnie cieszy, nie tylko dlatego, że ułatwi przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej, ale także dlatego, że jest przykładem świetnej współpracy publicznych organizacji w jednym celu – pomocy przedsiębiorcom. Jestem przekonana, że nasza wspólna inicjatywa zapewni kompleksową wiedzę i ułatwi korzystanie z rozwiązań przewidzianych w tarczy – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.