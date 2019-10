Justyna Steczkowska - Maria Magdalena All Is One Tour Rzeszów w Filharmonii Podkarpackiej

Na płycie znajdziemy 12 kompozycji Justyny Steczkowskiej i Jakuba Rene Kosika

"Maria Magdalena", to najnowsza płyta Justyny Steczkowskiej, której producentem jest Daniel Heath pracujący w Los Angeles i odpowiedzialny za największe sukcesy Lany Del Ray.

Na płycie "Maria Magdalena" znajdziemy 12 kompozycji Justyny Steczkowskiej i Jakuba Rene Kosika, które są rzadko spotykanym połączeniem muzyki klubowej z wielką orkiestrą smyczkową. To przepiękna, pełna magii muzyczna podróż.

Jak mówi sama artystka:

„‚Maria Magdalena’ to opowieść o wędrówce duszy, zaklęta w smyczkowych brzmieniach, do której zaprosiłam Orkiestrę Kameralną Silesian Art Collective. Tworzenie dźwięków dla tak dużej orkiestry na moich własnych skrzypcach sprawiło mi ogrom radości i przypomniało o muzycznych korzeniach.

Cieszę się, że udało mi się spotkać na swojej muzycznej drodze z Danielem Heathem. Podziwiałam od dawna jego muzyczny talent i niecodzienną wrażliwość, więc kiedy zadzwonił i powiedział, że płyta "Maria Magdalena" go zaczarowała i ma w sobie ogromny potencjał oraz zaprosił mnie do swojego studia w Los Angeles, byłam szczęśliwa i dumna. To dla mnie duże wyzwanie i nowy krok na mojej muzycznej drodze”.